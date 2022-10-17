YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

17.10.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yolda bulduğu silahı temizlerken yanlışlıkla kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaralandı.

İddiaya göre, Onur D. (36) Fatih Mahallesi 2. Beyaz Sokak'ta çöplerin arasında yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini bacağından vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Onur D, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanığı Serkan Tekdemir, polislere hurdacı olduğunu ve çöpleri karıştırırken söz konusu kişinin tabancayla kendisini vurduğunu gördüğünü söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede tabancayı bulan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:54
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:47
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.