Görgü tanığı Serkan Tekdemir, polislere hurdacı olduğunu ve çöpleri karıştırırken söz konusu kişinin tabancayla kendisini vurduğunu gördüğünü söyledi.

Bursa'da bir kişi yolda bulduğu silahı temizlerken kendisini yaraladı

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