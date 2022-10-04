Şüpheli Mehmet Reşit T'nin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hırsızlıktan sabıkasının olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Aracın yakınlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

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