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Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

04.10.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak çaldığı otomobil ile kaçan zanlı 30 kilometre sonra yakalandı.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, polis ekipleri, şüphelendikleri 34 RJ 3082 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı.

Sürücünün kaçması üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerle kaçan sürücü arasında yaklaşık 30 kilometre yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 2. Yeşilyurt Sokak'ta arabayı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerden yaklaşık 150 metre kaçan zanlı, Yemin Sokak'taki bir aracın altına saklanmak istediği sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekiplerince yakalandı.

Aracın yakınlarında yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheli Mehmet Reşit T'nin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda hırsızlıktan sabıkasının olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Zanlı gözaltına alınırken, çalıntı otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

Bursa'da çaldığı araçla polisten kaçan şüpheli 30 kilometre sonra yakalandı

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