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Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

20.07.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.

Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi'ndeki bir çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin samanlara sıçramasıyla kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile NAK Arama Kurtarma personeli müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu.

Ekiplerin çiftlikteki soğutma çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda tavuk ve koyun telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

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yangın Bursa

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