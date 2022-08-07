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Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

07.08.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ve Yıldırım ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Orhaneli Çınarcık Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 11 dakika içinde yangına müdahale etti.

Ekiplerin, 2 helikopter, 10 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, 1 dozer, 3 hizmet aracı olmak üzere toplam 120 personelle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yıldırım ilçesinde ise Yiğitler Mahallesi OTOSANSİT Doğa Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 2 helikopter ve 30 personelin erken müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Her iki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

Bursa'da çıkan 2 orman yangını söndürüldü

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Bursa müdahale orman yangınları

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