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Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

01.07.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik ilçesinde düzenlenen kutlamalarda, yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Gemlik Limanı'ndaki etkinlikler sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na ve deniz şehitleri için denize çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yüzme, kano, flyboard ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi.

Yarışlarda dereceye girenlere altın hediye edildi.

Kutlamalara, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

- Gemlik ilçesinde düzenlenen kutlamalarda, yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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Bursa kano kutlama liman yüzme

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