Bursa'da drone destekli asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'da 300 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesi Görükle semtinde umuma açık alanlarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, 380 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 26'sına 19 bin lira idari para cezası kesildi.

Drone ile takip edilen denetimlerde bin 400 kişi sorgulandı, 35 iş yerine işlem yapıldı.