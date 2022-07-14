YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

14.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Liyaddin (58), Ümit (23) ve Ferhat İnanç silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Liyaddin İnanç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa akraba silahlı kavga

Bursa Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:23
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.