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Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

11.06.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, iş yerinde çıkan yangında hasar oluştu.

İznik-Orhangazi kara yolunda bulunan Zeytin Hali'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Bursa İznik

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