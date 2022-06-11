İznik-Orhangazi kara yolunda bulunan Zeytin Hali'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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