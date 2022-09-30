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Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

30.09.2022 04:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 335 plakalı otomobil, Bursa-Yalova otoyolu Selçukgazi mevkisinde Hüseyin Kazan'ın kullandığı 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü aracında sıkıştı.

Kamyon sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kuas, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yola savrulan otomobil parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü.​​​​​​​

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Yalova otoyol kaza

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