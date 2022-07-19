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Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

19.07.2022 04:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Hüseyin Kul (70) idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı.

Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kul'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Bursa'da metro hattının duvarına çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hüseyin kul kaza

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