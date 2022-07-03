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Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

03.07.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye ekiplerine yardım ederken dumandan etkilenen Suriye uyruklu bir kişi, hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde otluk alanda çıkan ve bir çiftliğe de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki bir çiftliğe sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin uyarısıyla bölgede park halinde bulunan araçlar kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çiftlikteki bir ahır kullanılamaz hale gelirken bazı sokak hayvanları da telef oldu.

Bu arada itfaiye ekiplerine yardım ederken dumandan etkilenen Suriye uyruklu Badarettin Baki Zidan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerine yardım ederken dumandan etkilenen Suriye uyruklu bir kişi, hastaneye kaldırıldı

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'da otluk alanda çıkan ve çiftliğe sıçrayan yangın söndürüldü

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