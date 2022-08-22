Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 1 saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı. İnegöl-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğun sağanak nedeniyle bazı sürücüler yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarına sığındı.
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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