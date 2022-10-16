Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Düzce Valisi Cevdet Atay, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve mahalleli de katıldı.

Bursa'da şehit olan polis memuru Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

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