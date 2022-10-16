YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

16.10.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da törende hazır bulundu

Bursa'da bir olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek şehit olan polis memuru Sami Altıntaş (47) için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Akkuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, şehidin annesi, babası, eşi, iki çocuğu, yakınları ile polis memurları katıldı.

Cenazesi katafalka konulduktan sonra özgeçmişi okunan ve helallik alınan Altıntaş, dualarla memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Polis memuru Sami Altıntaş, önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki bir adresteki aile içi şiddet olayına müdahale etmek istemiş, kapının açılmaması üzerine tırmandığı balkon demirlerinin kopması üzerine üçüncü kattan düşerek şehit olmuştu.

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da törende hazır bulundu

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Bursa'da şehit polis memuru için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
12:54
İkindi
15:59
Akşam
18:31
Yatsı
19:49
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

'Süt dökme' eylemi! Market market gezip her yeri talan ettiler

'Süt dökme' eylemi! Market market gezip her yeri talan ettiler

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.