Bursa'da selden zarar gören mahallede hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gece sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören Paşapınar Mahallesi'nde hasar tespiti ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Paşapınar Mahallesi'nde etkili olan sağanaktan dolayı meydana gelen selin hasarı gündüz ortaya çıktı.

Mahallenin içinden geçen ve yıllar önce üzeri kapatıldığı öğrenilen derenin taşması sonucu dağdan gelen taş, ağaç ve toprak yığınları sokaklara doldu.

Sel nedeniyle ilk belirlemelere göre suyun sürüklediği 9 araç ile çok sayıda römork ve traktörde hasar oluştu. Ayrıca 11 evi de su bastığı tespit edildi.

Orhangazi Kaymakamlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, iş makineleriyle selin getirdiği birikintileri sokaklardan temizlenmeye çalışıyor.

Mahallede incelemelerde bulunan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, AA muhabirine, bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Gece saatlerinde bölgenin ciddi yağış aldığını belirten Özçakıcı, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız olmadı. Hafif yaralılarımız var. Onların da durumları iyi. Allah tekrarından esirgesin diyoruz. 11 ev hafif hasarlı durumda. Onlarla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. 9 araçta hasar var. Yine onları da belirleyeceğiz. 11 evde ikamet eden vatandaşlarımızı başka yerlere naklediyoruz. Gerekli yardımları yapıyoruz."

Özçakıcı, kapıldıkları selden vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu anlattı.

- "İlk defa böyle bir şey görüyorum"

Sel nedeniyle traktörü zarar gören ve evini su basan Ahmet Turan ise olay anında mahallede bulunmadığını dile getirdi.

Yıllardır bu mahallede yaşadığını ifade eden Turan, "Ben 47 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Burada traktörümüz vardı. Selin altına gömülmüş. Evimizin içi kum dolmuş. Avlumuz, bahçemiz gitmiş. Sel anında köyde değildik. Bizim için büyük bir şans oldu. Belki panik yapıp dışarı çıkıp sele kapılabilirdik." diye konuştu.

Evi selden zarar gören Hüseyin Turan da derenin üzerinin kapatılmaması gerektiğini savundu.

Turan, "Bayağı bir zararım var. Evin içindeki malzemelerde büyük zarar var. Su motorundan tut, borusundan tut, dünyanın malzemesi vardı içinde. Yazık oldu, mahvoldu." dedi.