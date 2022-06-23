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Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

23.06.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçirerek evindeki eşyaları 5'inci kattan sokağa atan kadın, akrabalarının ikna etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Nebahat N. (65), kapıyı üzerine kilitleyerek evdeki malzemelere zarar vermeye başladı. Daha sonra 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Nebahat N, televizyon, sandalye, halı, valiz ve mutfak malzemeleri gibi eşyaları sokağa attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polisler, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin sakinleştirmek için çaba sarf ettiği kadın, yaklaşık 1 saat direndi.

Akrabalarının gelmesiyle ikna olan Nebahat N, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

Bursa'da sinir krizi geçiren kadın evindeki eşyaları balkondan sokağa attı

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