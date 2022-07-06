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Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

06.07.2022 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, devrilen talaş yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baran Çelik yönetimindeki 50 EF 018 plakalı kamyonet, Mudanya Bulvarı Acemler Kavşağı civarında devrildi.

Kazada, sürücü Çelik ve yanındaki Caner Yulcı yaralandı.

Çevredekilerin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Devrilen kamyonet ve kasasındaki talaşların yola saçılmasıyla kısmen kapanan güzergahta trafik yoğunluğu oluştu.

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da talaş yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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