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Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

19.06.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişiyi telefonla dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

İlçede bir kişinin, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi Bursa'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Şüphelilerden İ.K. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen 55 bin 700 lira sahibine teslim edildi.

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Şüpheli Bursa

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