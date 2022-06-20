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Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

20.06.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, beton mikserinin otomobilin üstüne devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ve iki oğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir-Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarındaki trafik kazasında yaşamını yitiren Mehmet Ali Korkmaz (42) ile oğulları Mustafa Efe (10) ve Semih'in (13) Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, Orhaneli ilçesinin Karıncalı Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğullarının cenazeleri Karıncalı Mahalle Mezarlığı'na getirilerek, yapılan duaların ardından defnedildi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da cenaze namazına katıldı.

Aykurt, gazetecilere, çok büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Kaza 3 kişinin canına mal oldu. Rabb'im geride kalanlara sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin inşallah. Tüm ilçe halkımızın başı sağ olsun." dedi.

İzmir-Bursa yolunda Erol Y. yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üstüne devrilmiş, çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Fatma Korkmaz ile çocukları Mustafa Efe, Semih ve Elif Hüma (4) araçta sıkışmıştı.

Baba Mehmet Ali Korkmaz ve oğlu Mustafa olay yerinde hayatını kaybederken, Semih ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, anne Fatma Korkmaz hafif ve kızları Elif Hüma ise ağır yaralanmıştı.

Mikser Sürücüsü Erol Y. de kaldırdığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Bursa'da trafik kazasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

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