Bursa'daki Sudüşen Şelalesi turistlerin tercih noktası oldu

Tarım ve Orman Bakanlığına ait Sudüşen Şelalesi, sıcak yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Haydariye Köyü'nde bulunan Sudüşen Şelalesi, meşe, çınar ve gürgen ağaçlarıyla bezeli yemyeşil görüntüsü ile Nacaklı Deresi üzerinde 10 metre yükseklikten akıyor.

Yeşilin tonları arasında akan şelale, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlere alternatif oluşturuyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği kentte ferahlamak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, doğa yürüyüşü eşliğinde şelaleye ulaşabiliyor.

Asfalt çalışmalarıyla beraber araçla ulaşımın da mümkün olduğu şelalenin yanındaki işletmenin sahibi Erkan Başak, AA muhabirine, yaz aylarında serinlemek ve temiz hava almak isteyenlerin burayı tercih ettiğini söyledi.

Yaz sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin arttığını belirten Başak, "3 ay boyunca süren ilgi, yıllık yaklaşık 60 bin ziyaretçi ile son buluyor. Çevre illerden de çok sayıda yerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şelalenin gürül gürül akan serin suyu ferahlatıyor ve biraz olsun şehrin gürültülü kalabalığından uzaklaşmalarını sağlıyor. Buraya sabahtan gelip, gün boyu saatlerce vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

Başak, "Sezon başlamadan önce, Rusya- Ukrayna savaşının başladığı dönemde, Rus ve Ukraynalı birçok misafirimiz oldu. Doğa yürüyüşleri ve serin havasıyla dinlenerek daha sonrasında Akdeniz ve Ege'ye geçtiler." ifadelerini kullandı.