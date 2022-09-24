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Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

24.09.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen "Kulaca biber salçası"nın Hollanda'ya ihracatı için yapılan anlaşma gereği ürünler hazırlanıyor.

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, geçen yıl 850 ton ürün gönderdikleri Hollandalı alıcılarla bu sene 1000 ton sertifikalı, 400 ton sertifikasız ürün için anlaşma yaptı.

İlçeye bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki kooperatif tesislerinde yaklaşık 100 işçi tarafından üretimine başlanan acı biber salçası, kasım ayı başından itibaren alıcılara ulaştırılacak.

Domates salçası da imal eden kooperatif, biber salçasını sadece Hollanda'daki müşterileri için üretiyor.

Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur, AA muhabirine, 1976 yılından bu yana üretim yaptıklarını, 1990'lardan sonra biber salçasında kapasitelerini 300 tondan 1400 tona çıkardıklarını söyledi.

Son yıllarda Hollanda'ya acı biber sosu ürettiklerini belirten Uğur, şöyle konuştu:

"65 ton üretimden başladık, bu sene 1400 ton ihracat yapacağız. Uzak ülkelerden getirilen ürünler onlara daha pahalı geldiği için bizi tercih ediyorlar. Bu durumun önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü sertifikalı üretim yapıyoruz. Eğitimler veriliyor ve TSE gibi kontrollere gelen kuruluşlar var. Belgelerimizi aldık. Denetim hep devam ediyor. Bu nedenle Hollanda bizi tercih ediyor. Bu yılki anlaşmamızın ülkeye döviz girdisi olarak karşılığı yaklaşık 1 milyon dolar. Geçtiğimiz yıl ise 850 bin dolardı."

Çalışmalarını ekim ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Uğur, personelin yüzde 95'inin kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

Bursa'dan Hollanda'ya "Kulaca biber salçası" sevkiyatı kasımda başlayacak

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Anahtar Kelimeler:
kooperatif salça

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