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Bursaspor-Amedspor maçında ortalık savaş alanına döndü! Futbolcular birbirine girdi... Süleyman Soylu: Açığa alındılar!

05.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadelede eden ekiplerden Bursaspor 23. hafta mücadelesinde sahasında Amedspor'u ağırladı. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan futbolcular arasında gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale ederken, karşılaşma gergin bir ortamda başlarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Bursaspor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başlama düdüğü öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahaya çıkarken, taraflar arasında bir anda gerginlik yaşanmaya başladı.

SAHA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

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Amedsporlu ve Bursasporlu oyuncular arasında arbede yaşanırken, sosyal medyada saha ve tribünlerin karıştığı görüntüler paylaşıldı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

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Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

37'NCİ SANİYEDE MAÇ TEKRAR DURDU!

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Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasının ardından Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde atarken, Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, kendisine gelen yabancı madde üzerine yere düştü ve oyun bir süre durdu.

BAŞINA İSABET ETTİ!

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Karşılaşmada tribünlerden yabancı madde atılmaya devam ederken, çimin üzeri atılan maddelerle doldu. Dakikalar 7'yi gösterirken, kaleci Cantuğ başına isabet eden bir madde sonrası bir kez daha yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Kutluhan Bilgiç sağlık görevlilerini oyuna davet etti.

BURSA TRİBÜNÜNDE 'BEYAZ TOROS' VE 'YEŞİL' POSTERİ AÇILDI

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Maç öncesi Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleştirilirken renkleri yeşil beyaz olan Bursaspor tribünlerinde beyaz Toros ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri açıldı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

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İçişleri Bakan Süleyman Soylu'dan karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İŞTE MAÇ ÖNCESİ YAŞANAN GERGİNLİK ANLARI...

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