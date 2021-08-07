Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli?

Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kilo boksta yarışmış ve yarı finalde rakibini yenerek gümüş madalyayı garantileyip finale çıkmıştı. Final maçında Çinli rakip Hong Gu ile karşılaşan Sürmeneli maçı aldı ve altın madalyanın sahibi oldu. Türk boksör Busenaz Sürmeneli birçok başarıya imza attı.
Busenaz Sürmeneli kimdir?
26 Mayıs 1998 Bursa doğumlu Busenaz Sürmeneli 23 yaşında.
Dünya şampiyonu Türk boksör Sürmeneli Trabzonludur.
Milli boksör aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusu.
Rusya, Ulan-Ude'de düzenlenen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette altın madalyayı aldı. Bu madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum