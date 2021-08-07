Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli?

Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kilo boksta yarışmış ve yarı finalde rakibini yenerek gümüş madalyayı garantileyip finale çıkmıştı. Final maçında Çinli rakip Hong Gu ile karşılaşan Sürmeneli maçı aldı ve altın madalyanın sahibi oldu. Türk boksör Busenaz Sürmeneli birçok başarıya imza attı.