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Busenaz Sürmeneli kimdir? Busenaz Sürmeneli kaç yaşında ve nereli?

07.08.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Busenaz Sürmeneli Tokyo Olimpiyatlarında final maçında Çinli rakip Hong Gu ile karşılaştı ve rakibini alt ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bunun ardından Sürmeneli'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Busenaz Sürmeneli Türk boksördür. Sürmeneli 2013'ten beri birçok başarı elde etti. İşte Sürmeneli'nin başarıları...

Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kilo boksta yarışmış ve yarı finalde rakibini yenerek gümüş madalyayı garantileyip finale çıkmıştı. Final maçında Çinli rakip Hong Gu ile karşılaşan Sürmeneli maçı aldı ve altın madalyanın sahibi oldu. Türk boksör Busenaz Sürmeneli birçok başarıya imza attı.

Busenaz Sürmeneli kimdir?

26 Mayıs 1998 Bursa doğumlu Busenaz Sürmeneli 23 yaşında.
Dünya şampiyonu Türk boksör Sürmeneli Trabzonludur.
Milli boksör aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusu.
Rusya, Ulan-Ude'de düzenlenen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette altın madalyayı aldı. Bu madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın aldı.
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Tokyo Busenaz Sürmeneli
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