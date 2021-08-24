YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

24.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Trabzon'da bir pideci, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin sipariş ettiği yemeğin fişine, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." yazarak milli boksöre jest yaptı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör, 12 Ağustos'ta memleketi Trabzon'a döndü.

Kentteki evine 16 Ağustos'ta pide sipariş eden Sürmeneli'den, iş yeri sahibi Abdullah Bektaş ücret almadı. Bektaş, fişin üzerine yazdığı "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin." sözleriyle minnet duygularını ilettiği milli sporcuyu duygulandırdı.

Abdulkadir Bektaş, AA muhabirine, Busenaz'ın hemen hemen her maç sonrası uçakla Trabzon'a geldiğinde pide yemek için iş yerine geldiğini belirterek, yıllardır müşterisi olduğunu söyledi.

Yıllardır Trabzon'da pide üzerine çalıştığını ifade eden Bektaş, "Tokyo'dan döndükten sonra pidemizi özlemiş. Beni aradı, 'Abi bana pide gönderebilir misin?' dedi. Pideleri hazırladıktan sonra fişin üzerine not yazarak, başarısını kutladık." dedi.

Sürmeneli'nin sosyal medyasında paylaşım yaparak kendilerine teşekkür etmesiyle mutlu olduklarını dile getiren Bektaş, "Paylaşımı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Bektaş, Trabzon'dan böylesine başarılı bir sporcunun çıkmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, bizim ve ayrıca Trabzonspor'un sporcusu olması nedeniyle ayrı gurur yaşıyoruz. Busenaz'ın bugünkü gururu 15 sene öncesine dayanıyor. Ben idmanlarına giderdim, Busenaz'ın o günden bugünü görmüştüm. Yaptığı idmanlarda görmüştüm, çok çalıştı, çok mücadele etti. En sonunda da Allah ona nasip etti. Buradan hem hocası Cahit Süme'yi hem de Busenaz'ı kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz."

Busenaz'ı onore etmek için fişe not eklediğini aktaran Bektaş, "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin.' yazdık. Zaten şampiyonluğu da attığı son yumruğun getirdiğini düşünüyorum. Öyle kalbimizden geçti ve paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Cahit Süme'ye de hazırladığı pidenin fişine, "Sayın hocam, siz Tokyo'da vermiş olduğunuz taktiklerle gelen şampiyonluk madalyası ile hesabı ödediniz." yazarak emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti

Busenaz Sürmeneli'ye "Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin" jesti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Tokyo

Trabzon Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:33
Öğle
12:29
İkindi
16:13
Akşam
19:15
Yatsı
20:41

Trabzon Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.