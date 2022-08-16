Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları Kocatepe'yi gezdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Kütahya, Konya, Burdur, Denizli, Uşak, Eskişehir ve Isparta illerinden gelen şehit çocukları Kocatepe'ye çıktı.

Çocuklar, Şuhut ilçesinde Keşkek Evi, Atatürk Evi, Şuhut'lu Şehitler ve Gaziler Hatıra Merkezinin ardından Kocatepe'yi ziyaret etti.

Daha sonra İhsaniye ilçesine bağlı Ayizini köyüne geçen çocuklar, burada nazar sokak, şemsiye sokak, sabun sokak ve tarihi yerleri gezdi.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da komşu illerden şehit ve gazi çocuklarının misafir edildiğini söyledi.

Amaçlarının şehit çocuklarına Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerleri, özellikle Kocatepe ve güzergahını, Milli Mücadelenin yapıldığı yerleri göstermek olduğunu kaydeden Yümnü, "Rehberler, çocuklara, Şuhut ilçesindeki Atatürk Evi'nden başlayarak, Milli Mücadele güzergahından devam ederek, Dumlupınar'a kadar olan bölgede geçen savaşları anlattı. Şimdi de ilin tarihi ve kültür merkezlerini gezdiler." diye konuştu.

Gazi çocuğu Nisa Engin de Afyonkarahisar'da olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Engin, "Burada olmamızı sağlayan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na ve Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür ederim. Büyük Taarruz'un 100. yılında bir gazi kızı olarak burada her şeyi yerinde görmek beni çok duygulandırdı." ifadesini kullandı.

Mehmet Efe Topaloğlu, "Denizli'den geldim. Kocatepe'ye ilk defa çıktım. Çok duygulandım. Bizi buraya getiren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Geziye Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Veysi Demir de eşlik etti.