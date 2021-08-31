'Büyük Usta' Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.

Acı haberi alan ünlü isimler Ferhan Şensoy'un ardından duygularını dile getirdi. Son dakika! Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

ÜNLÜ İSİMLERDEN FERHAN ŞENSOY PAYLAŞIMI

Bülent Parlak Hayatın en kötü günlerinden biri ! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur Usta FERHAN ŞENSOY’u kaybettik.

Ata Demirer Çok üzüldüm.. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta ,hepimizin başı sağ olsun.

Tolga Çevik Çok ama çok üzüldüm.İnanılmaz yazar,şahane tiyatrocu,eşsiz meddah,bir ağabey,muhteşem bir zeka,gerçek bir Don Kişot.Gitti Düşbüküm.Nur içinde yat #FerhanŞensoy

Armağan Çağlayan Her yazdığıyla, her oyunuyla, her rolüyle hepimize çok şey öğretti…. Yattığınız yer incitmesin Ferhan Hocam… Güle güle …. #FerhanSensoy