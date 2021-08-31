'Büyük Usta' Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.
Acı haberi alan ünlü isimler Ferhan Şensoy'un ardından duygularını dile getirdi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN FERHAN ŞENSOY PAYLAŞIMI
Bülent Parlak
Hayatın en kötü günlerinden biri ! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur Usta FERHAN ŞENSOY’u kaybettik.
Ata Demirer
Çok üzüldüm.. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta ,hepimizin başı sağ olsun.
Tolga Çevik
Çok ama çok üzüldüm.İnanılmaz yazar,şahane tiyatrocu,eşsiz meddah,bir ağabey,muhteşem bir zeka,gerçek bir Don Kişot.Gitti Düşbüküm.Nur içinde yat #FerhanŞensoy
Armağan Çağlayan
Her yazdığıyla, her oyunuyla, her rolüyle hepimize çok şey öğretti…. Yattığınız yer incitmesin Ferhan Hocam… Güle güle …. #FerhanSensoy
Nilgün Belgün
Ah Ferhan Şensoy’u kaybetmişiz çok ama çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun canım arkadaşımın
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