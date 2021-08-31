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  4. 'Büyük Usta' Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

'Büyük Usta' Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

31.08.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata veda etti. Acı haber usta ismin sevenlerini yasa boğarken, sanat dünyasından ünlü isimler de Usta'nın ardından veda mesajı yayınladı.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.
Acı haberi alan ünlü isimler Ferhan Şensoy'un ardından duygularını dile getirdi.

Son dakika! Ferhan Şensoy hayatını kaybettiSon dakika! Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

ÜNLÜ İSİMLERDEN FERHAN ŞENSOY PAYLAŞIMI

Bülent Parlak

Bülent Parlak
Hayatın en kötü günlerinden biri ! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur Usta FERHAN ŞENSOY’u kaybettik.

Ata Demirer

Ata Demirer
Çok üzüldüm.. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta ,hepimizin başı sağ olsun.

Tolga Çevik

Tolga Çevik
Çok ama çok üzüldüm.İnanılmaz yazar,şahane tiyatrocu,eşsiz meddah,bir ağabey,muhteşem bir zeka,gerçek bir Don Kişot.Gitti Düşbüküm.Nur içinde yat #FerhanŞensoy

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan
Her yazdığıyla, her oyunuyla, her rolüyle hepimize çok şey öğretti…. Yattığınız yer incitmesin Ferhan Hocam… Güle güle …. #FerhanSensoy

Nilgün Belgün

Nilgün Belgün
Ah Ferhan Şensoy’u kaybetmişiz çok ama çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun canım arkadaşımın
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Anahtar Kelimeler:
Ferhan Şensoy
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