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"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

09.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu" sergisi açıldı.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergisi, Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda yer alıyor.

Arşiv fotoğraflarının yanı sıra yerli ve milli üretim silahlar ile orduya ait bazı askeri savunma araçlarının, arşiv belgelerinin Türkçe açıklamalarıyla bulunduğu sergiye, Edremitliler yoğun ilgi gösterdi.

Sergiyi gezenlerden Muhammet Ali Songur, AA muhabirine, silahların Türkiye'de yapılmış olmasının önem taşıdığını söyledi.

Bunun göz alıcı bir sergi olduğunu belirten Songur, "İnsan görünce bile gururlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş zamanı çekilen fotoğrafları da var, onlar da çok güzel." dedi.

Hüseyin Çoker ise ordunun mekanik açıdan üstün silahlara sahip olmasının kendilerine gurur verdiğini anlatarak, "Geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor. Askerlik yaptık ama bu kadar ilerleme hakikaten gurur verici. Ordumuzla, askerimizle gurur duyuyoruz. Bunları görünce daha da mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

"Büyük Zafer'in 100. Yılında Türk Ordusu Sergisi" Balıkesir'de açıldı

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Balıkesir Edremit 100 yıl büyük taarruz savunma bakanlığı sergi zafer

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