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Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basışının 103.

İSTANBUL, (DHA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yakmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basışının 103. yılı Büyükçekmece’de kutlandı. Büyükçekmece’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gün boyu devam eden etkinlikler ve gösteriler ile kutlandı.

BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖSTERİLER GÜN BOYU SÜRDÜ

İlk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Büyükçekmece gençliğinin Atatürk’ün Anıtı’na çelenk takdiminin ardından şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Anıtı’ndaki törenin ardından Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı’ndaki etkinliklere geçildi. Binlerce gencin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını kutladı. Başkan Akgün, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin başarı elde eden takım ve sporcularına ödüllerini takdim etti. Ödül törenin ardından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu. Bisiklet akrobasi, jimnastik, güreş, zumba, pilates gösterileri ve halk dansları ekiplerinin gösterileri ile devam eden kutlamalar müzik ve şiir dinletileriyle son buldu.

“BU BAYRAM ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

Bayramı büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlanıldığını söyleyen Ekin Ereke, “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu bayramı bize armağan eden atalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kutlamalara katılan Savaş Kanmaz ise “Atatürk’ün bize armağan ettiği bu bayram çok güzel bir duygu. Öncelikle burada belediyemizin bize yaptığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz, iyi ki böyle bir bayramımız var” diye konuştu.

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

Büyükçekmece’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Bölge - İstanbul -

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İstanbul Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:06
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