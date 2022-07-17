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Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

17.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Türkoba Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakındaki ayçiçeği tarlasına sıçramadan söndürdü.

Yangında yaklaşık 50 dönümlük bir alanın yandığı belirtildi.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Büyükçekmece tarla

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