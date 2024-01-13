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  4. Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 4 katlı lüks evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok... ' Adeta saray yavrusu'

Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 4 katlı lüks evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok... ' Adeta saray yavrusu'

13.01.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de 4 katlı lüks eviyle gündem oldu. Ünlü ismin 800 metrekarelik 9 odalı evini görenler hayran kaldı. Çağla Şıkel'in çocuklarıyla yaşadığı bu evin içerisinde yok yok...

2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile nikah masasına oturan manken Çağla Şıkel, iki çocuğunun babasıyla yollarını 2015 yılında ayırmıştı. 8 yıl boyunca hakkında çıkan tüm aşk haberleri yalanlayan Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Ancak Şıkel'in mutluluğu uzun sürmedi.

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Evlenmeleri beklenen ünlü çift yollarını ayırdı. Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel şimdi de 800 metrekarelik lüks eviyle gündem oldu.
Çağla Şıkel'in 4 katlı ve 9 odalı evinin içerisinde adeta yok yok.
Ünlü ismin oğulları ile birlikte yaşadığı bu evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor.
Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası bulunuyor. Çatıda büyük bir banyonun da yer aldığı yatak odası bulunuyor.
Şıkel'in lüks evinin bahçe ve garajı parti alanı olarak düzenlenmiş. Ünlü ismin evini görenler 'Adeta saray yavrusu', 'Çok beğendim', 'Evi çok güzelmiş' gibi yorumlar yaptılar..
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Çağla Şıkel sosyal medya Oyuncu çocuğun
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