Çağla Şıkel'in 800 metrekarelik 4 katlı lüks evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok... ' Adeta saray yavrusu'

2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile nikah masasına oturan manken Çağla Şıkel, iki çocuğunun babasıyla yollarını 2015 yılında ayırmıştı. 8 yıl boyunca hakkında çıkan tüm aşk haberleri yalanlayan Şıkel, aşk orucunu Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Ancak Şıkel'in mutluluğu uzun sürmedi.



Evlenmeleri beklenen ünlü çift yollarını ayırdı. Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel şimdi de 800 metrekarelik lüks eviyle gündem oldu.

Çağla Şıkel'in 4 katlı ve 9 odalı evinin içerisinde adeta yok yok.

Ünlü ismin oğulları ile birlikte yaşadığı bu evin giriş katı salon, yemek odası, mutfak ve misafir tuvaletinden oluşuyor.

Üst katta giyinme odası ve 2 oğlunun odası bulunuyor. Çatıda büyük bir banyonun da yer aldığı yatak odası bulunuyor.