Çağla Şıkel'in beslenme düzeni sosyal medyanın diline düştü! "Keşke yediklerini söyleseydin"

Emre Altuğ ile biten evliliğinden sonra özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan Çağla Şıkel bir süre avukat Naim Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.

Şıkel'in aşkı ise kısa sürmüş oyuncu ve manken “evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti” ifadelerini kullanmıştı.



