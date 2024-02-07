Çağla Şıkel'in beslenme düzeni sosyal medyanın diline düştü! "Keşke yediklerini söyleseydin"

Emre Altuğ ile biten evliliğinden sonra özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan Çağla Şıkel bir süre avukat Naim Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.
Şıkel'in aşkı ise kısa sürmüş oyuncu ve manken “evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti” ifadelerini kullanmıştı.
Çağla Şıkel şimdi ise formda vücudu hakkında konuştu. Manken bağırsak sağlığı için beslenme alışkanlıklarını değiştirdi.
Manken “Sıfır gluten, sıfır lektin, sıfır kuruyemiş, sıfır meyve ve süt ürünü. Abur cuburu da bıraktım. 2 aydır böyle. Hiç zorlanmadım. Şişkinlik kalmadı. Kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.
Çağla Şıkel’in bu açıklaması sosyal medyanın diline düştü. Şıkel'in yemediklerine duyanlar "Yediklerini söylesen daha kolaydı", "Kardeşim ne yiyorsun sen?" yorumlarından bulundu.