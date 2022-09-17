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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinde konuştu:

17.09.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye, bugün dünyada barış kuran bir ülke konumundadır. Suriye'de barışı biz kurmaya çalışıyoruz. Libya'da, Kafkaslar'da Türkiye kurmaya çalışıyor"

KIRŞEHİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin bugün dünyada barış kuran bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret eden Bakan Bilgin, Ahilik Haftası'nda Kırşehir'de olmaktan ayrı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakan Bilgin, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin Selçuklu Devleti'nden bu yana bilindiğini vurgulayarak üretim kültürünün merkezlerinden birinin de Kırşehir olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son zamanlarda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Bilgin, dünyada hangi problem varsa o sorunun çözümünde söz sahibi olduğunu dile getirdi.

Bir insanlık sorunu haline gelen Ukrayna savaşı vesilesiyle buğday ve beslenme, tahıl meselesinin ortaya çıktığına işaret eden Bakan Bilgin, "Tahıl sorununu çözen Türkiye oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile sorun çözüldü. Avrupa, dünyanın diğer bölgeleri için büyük tehdit olan açlık sorunu çözüldü. Umut ederiz enerji sorunu, hatta savaşın çözümü konusunda Türkiye'nin inisiyatifleri sonuç verir. Bu, Türkiye'nin gücünü, tarihsel önemini, konumunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Tarihin farklı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye bu coğrafyadaki rolünü devam ettirmektedir. Bu, Türkiye'nin bugünü ile olduğu kadar yarını ile de ilgili. Türkiye bugün dünyada barış kuran bir ülke konumundadır. Suriye'de barışı biz kurmaya çalışıyoruz. Libya'da, Kafkaslar'da Türkiye kurmaya çalışıyor. Azerbaycan olayı hala aktüel. Türkiye'nin böyle bir merkezi konumda olması ve tarihsel rolünün devam etmesi bizim açımızdan çok önemli."

Vali Buhara da Kırşehir'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Bilgin'e ziyaretinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve il protokolü eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir Valiliğini ziyaretinde konuştu:

- "Türkiye, bugün dünyada barış kuran bir ülke konumundadır. Suriye'de barışı biz kurmaya çalışıyoruz. Libya'da, Kafkaslar'da Türkiye kurmaya çalışıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin

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