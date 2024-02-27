'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten hamilelik pozları geldi... Eşi ve arkadaşlarıyla göbeğini yarıştırdığı esprili poz gündem oldu

Oyuncu Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile evlenmişti. Çift, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kız bebek bekleyen Burcu Biricik'in karnı belirginleşmeye başladı. 34 yaşındaki oyuncudan hamilelik pozları geldi.
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve yönetmen Buğra Alkıroğlu sosyal medya hesabından ayna karşısında çektirdikleri esprili bir fotoğraf yayınladı.
Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı. Oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Hamilelik fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Biricik'e; Merve Dizdar, Demet Evgar, Pınar Deniz, Enis Arıkan ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.