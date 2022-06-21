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Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

21.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde rüşvet ve irtikap iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yerine başkan vekili seçimi yapıldı.

Çan Belediye Meclisi toplantısında başkan vekilliği için birinci tur oylamada aday olan üyelerden CHP'li Harun Arslan'a 9, AK Parti'li Burhan Yıldız'a 4, MHP'li Yılmaz Özen ve bağımsız Alparslan Kürşat Çetin'e birer oy çıktı.

İkinci turda da hiçbir adayın üçte iki çoğunluğu elde edememesi nedeniyle salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Diğer iki adayın çekildiği üçüncü turda Arslan 9, Yıldız ise 6 oy aldı.

Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Harun Arslan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve ikisi belediye çalışanı üç kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mayıs'ta gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öz, 14 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılmıştı.

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

Çan Belediye Başkan Vekilliğine Harun Arslan seçildi

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