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Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı

27.08.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında karaya oturan gemi, römorkörlerin kurtarma çalışmasıyla yüzdürüldü.

Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan ve dün liman önlerinde karaya oturan çimento yüklü, 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Dalgıçlar geminin alt bölümünde, seyre engel bir sorun olup olmadığını kontrol etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Türkeli" römorkörleri, kurtarma çalışması yapıp gemiyi yüzdürerek götürdü.

Akçansa Limanı açıklarına demirletilen geminin sörvey işlemlerinin ardından yoluna devam edeceği öğrenildi.

"Mona" isimli gemi dün sabah Akçansa Limanı önlerinde karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edilmiş, kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı

Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu

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Çanakkale Çanakkale Boğazı karaya oturma gemi

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