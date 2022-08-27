Dalgıçlar geminin alt bölümünde, seyre engel bir sorun olup olmadığını kontrol etti.

Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan ve dün liman önlerinde karaya oturan çimento yüklü, 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi için çalışma yapıldı.

Çanakkale açıklarında karaya oturan çimento yüklü gemi kurtarıldı

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