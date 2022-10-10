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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

10.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası nedeniyle limana çekildi.

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden 207 metre boyundaki Liberya bayraklı "MSC Malena" isimli konteyner gemisi, Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Gemi, römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

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Çanakkale Çanakkale Boğazı gemi

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