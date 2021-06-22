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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

22.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilindeki yoğunluğu arttı.

Kent genelindeki sahil bölgelerinin belirli kısımlarını kaplayan müsilaj, Gelibolu ve Eceabat arasındaki alanda da etkisini sürdürüyor.

Rüzgarla yayılan salya, su ürünleri üretimi yapılan alanlarda da deniz yüzeyinde yer yer görülüyor.

Boğazın kuzey ve güney yönlerine doğru hareketli olduğu gözlenen müsilajın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı seferberlik kapsamında temizlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor
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Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

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Çanakkale Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

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Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
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