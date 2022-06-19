Çanakkale'de "2. Lavantalı Tarla Günleri" etkinliği düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Lavantalı Tarla Günleri" etkinliğinin ikincisi yapıldı.

Etkinlik, ilçeye bağlı Kavakköy beldesinde, emekli olduktan sonra hobi amaçlı lavanta bahçesi oluşturan Gelibolu Kavakköy Ekolojik Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Aktepe'nin 300 dönümlük tarlasında gerçekleştirildi.

Çevre il ve ilçelerden gelenler ile davetlilerin katılımında gerçekleşen Lavantalı Tarla Günleri, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl lavanta tarlasında daha güzel fotoğrafların çekilebilmesi için objeler artırıldı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinliğe Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Memleket Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Yasemin Çat, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Engin Okandan, Gelibolu Öncü Kadınlar Derneği üyeleri, çeşitli müzik grupları katıldı.

Lavantalı Tarla Günleri 17 Temmuz'a kadar devam edecek.