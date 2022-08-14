Çanakkale'de başına çekyatın çarpması sonrası yüksekten düşen çocuk hayatını kaybetti

Bu sırada Gürsel B'nin balkondan aşağı bıraktığı çekyat, bir alt katın balkonunda bulunan 4 yaşındaki kızı Rana B'nin başına isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Menderes Mahallesi'ndeki üç katlı bir evde yaşayan Gürsel B, üçüncü katta temizlik yaptığı sırada evden çıkan eşyaları balkondan atmaya başladı.

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