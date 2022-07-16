ÇANAKKALE (AA) - Ayvacık ilçesinde, çöplük alanda çıkan yangın havadan ve karadan 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Gemedere Çayı bölgesindeki çöplük alanda 17.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Ayvacık Belediyesine ait itfaiye ekipleri karadan yangına müdahale ederken 1 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'de çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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