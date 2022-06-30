YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

30.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ezine ilçesi istikametinden Ayvacık yönüne giden Volkan Çakmak idaresindeki 17 ABD 421 plakalı otomobil ile Çiftlik Mahallesi Kavşağı'ndan Ayvacık ilçe merkezine dönmek isteyen Abdullah Zıvalı'nın kullandığı 34 CTT 682 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Çakmak ve Zıvalı ile araçlarda bulunan Ege Çakmak, Elmas Zıvalı, Zeynep Altınok, Murat, Ecrin ve Elif Sare Usta yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:41
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:42
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.