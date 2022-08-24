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Çanakkale'de sağanak etkili oldu

24.08.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.

Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ezine sağanak yağış

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