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  4. Candan kardeşler aylardır cezaevinde! Nihal Candan 37 kiloya düştü... "Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor"

Candan kardeşler aylardır cezaevinde! Nihal Candan 37 kiloya düştü... "Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 08:22
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14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklanan Candan kardeşler cezaevinde zor günler geçiriyor. Psikolojisi bozuk olan Nihal Candan yemek yemediği için 37 kiloya düştü. "Cennete gitmek istiyorum" diyen Candan'ın avukatı bakın ne dedi.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında ‘suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.


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SEÇİL ERZAN İLE BİRLİKTE KALIYORLAR

Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Candan kardeşler de Dilan Polat gibi cezaevinde psikolojik sorunlar yaşıyor. Daha önce de anoreksiya olduğunu açıklayan ve tedavi olduğunu söyleyen Nihal Candan cezaevini protesto için yemek yememeye başladı ve 37 kiloya kadar düştü.

'Anoreksiya nevroza' olan Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

ANNE VE BABASI ENDİŞELİ

ANNE VE BABASI ENDİŞELİ

Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.

İki kardeşin koğuş arkadaşının bankacı Seçil Erzan olması da gözlerden kaçmadı. Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok kişiyi 'yüksek kâr vaadiyle' milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Candan sosyal medya
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