Candan kardeşler aylardır cezaevinde! Nihal Candan 37 kiloya düştü... "Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor"

Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Candan kardeşler de Dilan Polat gibi cezaevinde psikolojik sorunlar yaşıyor. Daha önce de anoreksiya olduğunu açıklayan ve tedavi olduğunu söyleyen Nihal Candan cezaevini protesto için yemek yememeye başladı ve 37 kiloya kadar düştü.