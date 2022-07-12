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Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

12.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Ödek köyünde çıkan yangın, iki evde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemiroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, bitişikteki Bayram Kibaroğlu'na ait eve sıçradı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, Özdemiroğlu'na ait ev kullanılamaz hale gelirken, Kibaroğlu'na ait evde de hasar oluştu.

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

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yangın Çankırı

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