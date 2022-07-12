Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemiroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, bitişikteki Bayram Kibaroğlu'na ait eve sıçradı.

Çankırı 'nın Şabanözü ilçesine bağlı Ödek köyünde çıkan yangın, iki evde hasara neden oldu.

Çankırı'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

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