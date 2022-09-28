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Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

28.09.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı Belediyesi tarafından atıl durumdaki araziye ekilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi.

Yenice köyü mevkisinde bulunan tarlada yetiştirilen ayçiçeklerden elde edilecek bitkisel yağ, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Ayçiçek hasadına katılan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, atıl durumdaki 30 dönümlük araziye 3 ay önce ayçiçeği ektiklerini söyledi.

Yapılan hasadın ardından yaklaşık 5 ton mahsul elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Esen, "Elde edilen ürünleri fabrikaya göndereceğiz. Orada yağa dönüştürülerek şişelenen ürünleri de buğday üretiminde olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştıracağız." dedi.

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı

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İsmail Hakkı Esen Çankırı ayçiçeği çankırı belediyesi hasat

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