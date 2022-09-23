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Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

23.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'da yaşayan 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Koçyiğit, kentteki ilk kadın belediye otobüsü şoförü olarak görev yapıyor.

Yaklaşık 10 yıl sürücü kursunda şoför yetiştiren Koçyiğit, edindiği deneyimin ardından yaklaşık 1 ay önce Çankırı Belediyesi bünyesinde belediye otobüsü şoförü olarak işe başladı.

Çankırı'nın ilk ve tek kadın otobüs sürücüsü olan Koçyiğit, Taş Mescit-Ballıca hattındaki belediye otobüsünün kaptan koltuğunda hizmet veriyor.

Koçyiğit, gazetecilere, uzun yıllar bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi verdiğini, bilgi, birikim ve tecrübelerini Çankırı halkı için kullanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ailesinin de kendisine destek verdiğini işaret eden Koçyiğit kent sakinleriyle arasında pozitif bir enerji oluştuğunu vurguladı.

Çocukluğundan beri araçlara ilgisi bulunduğunu, otobüs sürücüsü olmak isteğini anlatan Koçyiğit, "Bu meslek benim için büyük bir onur. Kızlarım da benimle ve işimle gurur duyuyor. Çankırılı olarak hemşehrilerimi taşımaktan mutluyum." dedi.

Koçyiğit, göreve başladığında bazı endişeleri olduğunu ancak yolcuların ılımlı tavrı sayesinde bunların üstesinden geldiğini aktardı.

Emine Koçyiğit'in kullandığı otobüse binenler de kadın şoförün nezaket ve titizlikle işini yapmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

Çankırı'nın kadın belediye otobüs şoförü gün boyu direksiyon sallıyor

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Çankırı çankırı belediyesi halk otobüsü

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