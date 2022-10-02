Canlı canlı rekorları kırıyor! Haaland, durdurulamaz bir güç haline geldi!

İngiltere Premier Lig'de derbi heyecanı yaşandı. Manchester şehrinin iki takımı Manchester City ile Manchester United kozlarını paylaştı. Deplasmanda gerçek anlamda cehennemi yaşayan Manchester United karşılaşmanın ilk yarısında dağıldı. Maçı 6-3 kazanan Manchester City, Manchester United karşısında 3 puanı aldı.

TARİHE GEÇEBİLİR

1993-94 sezonunda Andy Cole ve sonraki sezonda Alan Shearer tarafından kırılan, 34 golle en fazla gol atan Premier Lig oyuncusu ünvanı Haalad tarafından kırılabilir. O tarihte 42 maç oynanırken şu an oynanan maç sayısı 38... Manchester United maçında 3 gol daha atan Haaland, atması gereken gol sayısını 21'e düşürdü.

REKOR KIRDI

Art arda 3 iç saha maçında 3 gol atan Haaland, kırılması gereken zor bir rekora imza atmış oldu. İngiltere'de kimsenin kıramadığı bu rekoru ele geçiren Haaland için şimdiden besteler yapılmış durumda.

"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİSİ"

Haaland'ın bu olağanüstü performansı taraftarlar tarafından farklı şekilde yorumlanıyor. Şimdiden Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktığı söylenen Haaland için ''gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Haaland" yorumları yapıldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)