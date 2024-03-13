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  4. CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çok sert sözler! "Galatasaray Türk futbolunun beka sorunudur"

CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çok sert sözler! "Galatasaray Türk futbolunun beka sorunudur"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 13:47
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Süper Lig'de şampiyonluk rekabeti iyiden iyiye kızışırken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarış sürüyor. İki ezeli rakip saha içerisindeki rekabetin yanı sıra saha dışında da kıyasıya bir mücadele sürdürürken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı Pendikspor maçı sonrası Galatasaray cephesinden birbiri ardına sert açıklamalar gelmişti. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç da son yaşananlar ve gündeme dair düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Sarı-Lacivertliler ligde son oynadığı karşılaşmada Pendikspor'u 4-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki rakibi Galatasaray'dan hakem kararları ve Sarı-Lacivertli bazı oyuncular için ardı ardına sert açıklamalar gelmiş ve TFF'den ceza beklendiği duyurulmuştu.

"BENİ DİKKATLİ DİNLEMENİZİ İSTİYORUM"

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Fenerbahçe bu açıklamalara yanıt verirken Başkan Ali Koç 6 Mart'ta katıldığı İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katılmış ve basın toplantısı yapacağını duyurmuştu. Başkan, "Birkaç gün sonra basın toplantısı düzenleyeceğim. Beni burada dikkatli dinlemenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINI HABERİMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ (GÜNCELLENMEKTEDİR)


Canlı Skor

"BÖYLE BİR TOPLANTI YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM"

"BÖYLE BİR TOPLANTI YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUM İÇİN ÜZGÜNÜM"

"Son dönemde gündem dinamik, iddialar iftiralar yoğun biz de gerekli cevapları vermedik bu yüzden bugün biraz zamanınızı alacağız. Böyle bir basın toplatası yapmak zorunda olduğum için üzgünüm."

"SPORU DÜŞÜRDÜKLERİ SEVİYE..."

"SPORU DÜŞÜRDÜKLERİ SEVİYE..."

“Bu toplantının öznesi, rakibimiz olacak çünkü rakibimiz son dönemlerde 'proje, Çanakkale, bölücülük, ananas' gibi deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize onları hatırlatmayı amaçlıyorum. Rakibimizin başkanından, yöneticilerine... Sporu düşürdüğü seviye mezbahtan aşağıda. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Buna dur diyebilen bir TFF yok, başka bir yer de yok."

"GALATASARAY TÜRK FUTBOLUNUN BEKA SORUNUDUR"

"GALATASARAY TÜRK FUTBOLUNUN BEKA SORUNUDUR"

"Galatasaray'ın Türk futbolunda nasıl bir beka sorunu olduğunu kanıtlarla anlatacağım. Galatasaray yöneticilerinin istediklerini almak için ne yönlere başvurduğunu anlatacağım. Hayallerle değil, istatistikler ve gerçeklerle konuşacağım."

"KÖTÜLÜK VE RİYAKARLIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDELER"

"KÖTÜLÜK VE RİYAKARLIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDELER"

"Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum. Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler. Sonunda tarihin sonunda yer alan kirli ilişkileri, başarı için yaptıkları türlü türlü halleri çıkacaktır."

"KUL HAKKI YEMEKTEN ÇEKİNMEZLER"

"KUL HAKKI YEMEKTEN ÇEKİNMEZLER"

"Tenhada ayrı, umumide ayrı davranırlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini, başkalarına çekinmeden yaparlar. Hiç çekinmezler. Ortalığı karıştırıp, bundan da faydalanırlar. Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarla ve alay ederler. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük derecede tehdit ve sorun olduğunu anlatabileceğimi ümit ediyorum."

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