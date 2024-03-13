CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çok sert sözler! "Galatasaray Türk futbolunun beka sorunudur"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, Sarı-Lacivertliler ligde son oynadığı karşılaşmada Pendikspor'u 4-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki rakibi Galatasaray'dan hakem kararları ve Sarı-Lacivertli bazı oyuncular için ardı ardına sert açıklamalar gelmiş ve TFF'den ceza beklendiği duyurulmuştu.
Fenerbahçe bu açıklamalara yanıt verirken Başkan Ali Koç 6 Mart'ta katıldığı İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katılmış ve basın toplantısı yapacağını duyurmuştu. Başkan, "Birkaç gün sonra basın toplantısı düzenleyeceğim. Beni burada dikkatli dinlemenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
"Son dönemde gündem dinamik, iddialar iftiralar yoğun biz de gerekli cevapları vermedik bu yüzden bugün biraz zamanınızı alacağız. Böyle bir basın toplatası yapmak zorunda olduğum için üzgünüm."
“Bu toplantının öznesi, rakibimiz olacak çünkü rakibimiz son dönemlerde 'proje, Çanakkale, bölücülük, ananas' gibi deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize onları hatırlatmayı amaçlıyorum. Rakibimizin başkanından, yöneticilerine... Sporu düşürdüğü seviye mezbahtan aşağıda. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Buna dur diyebilen bir TFF yok, başka bir yer de yok."
"Galatasaray'ın Türk futbolunda nasıl bir beka sorunu olduğunu kanıtlarla anlatacağım. Galatasaray yöneticilerinin istediklerini almak için ne yönlere başvurduğunu anlatacağım. Hayallerle değil, istatistikler ve gerçeklerle konuşacağım."
"Bu kulübün kötülükte ve riyakarlıkta da Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu, kazanmak için her şeyin mübah olduğu şeklinde davrandığını anlayacağınızı düşünüyorum. Algılarla, kısa sürekli mutlu olabilirler. Sonunda tarihin sonunda yer alan kirli ilişkileri, başarı için yaptıkları türlü türlü halleri çıkacaktır."
"Tenhada ayrı, umumide ayrı davranırlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini, başkalarına çekinmeden yaparlar. Hiç çekinmezler. Ortalığı karıştırıp, bundan da faydalanırlar. Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarla ve alay ederler. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük derecede tehdit ve sorun olduğunu anlatabileceğimi ümit ediyorum."