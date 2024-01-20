Canlı yayında öyle bir soru geldi ki... Nur Viral 'Bu soruyu da soramam' diyerek isyan etti! Yusuf Kavaklı çok sinirlendi

Beyaz TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı seyircilerden gelen sorulara canlı yayında yanıt vermeye çalıştı.





ÖYLE BİR SORU GELDİ Kİ...

Ancak öyle bir soru geldi ki ünlü sunucu Nur Viral 'Bu soruyu da soramam yani' diyerek isyan etti. Viral'in okumak istemediği soru ekrana yansıtıldı.

Bir seyirci 'Karşı cinse aşırı ihtiyaç duyuyorum. Aklımdan çıkaramıyorum. Çok mu günaha giriyorum? diye sordu.

Zaman zaman çıkışlarıyla gündeme gelen emekli müftü Yusuf Kavaklı bu soruyu görünce 'Hey gidi akıllar nereye gidiyor?' diyerek sinirlendi.

'Niye ihtiyaç duyuyor harama ihtiyaç duyuyor. Fırsat bulsa günahın daniskasını işleyecek. Onun için bu soru sorulmaz hocaya ayıptır günahtır' ifadelerini kullandı.