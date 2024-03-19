Canlı yayında stüdyo bir anda karıştı! Eşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu! Esra Erol ne yapacağını şaşırdı

Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da her bölümüyle gündem oluyor. Programa bu defa evi terk eden eşi Emine Polat'ı aramaya gelen Hüseyin Polat'ın anlattıkları damga vurdu. 'Ramazan kim?' dedi! O sahne gündem oldu



CANLIN YAYINDA ŞOKE EDEN ANLAR

Hüseyin Polat, eşine bağlılığını dile getirirken, "Giyim tarzımdan günlük bakım rutinime kadar birçok konuda değişiklik yaptım, ancak eşimin benden neden ayrıldığını anlayamadım" diyerek gözyaşları içinde Esra Erol'dan yardım istedi.

'SARI PAPATYAM DİYORDUM...' Gözyaşları içerisindeki Hüseyin Polat, "Ben ona sarı papatyam diyordum, iki gözümün çiçeği. Onun için her şeyi yaptım, ama o gitti" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün canlı yayına telefonla bağlanan Emine Polat, kızının geleceği için evlendiğini belirtti. Emine Polat, "Ben onu hiç sevmedim, sadece kızım için katlandım. Hüseyinsiz hayatımı yaşayacağım" sözlerini kullanarak herkesi şaşırtı.

"İÇ GÜVEYSİ OLDUĞUM İÇİN..." Hüseyin Polat ise, "Karım iç güveysi olduğum için beni eziyor. Emine'den boşanmayacağım. Bana maddi destek sağlayın" dedi.